Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Всем ребятам пример: как идея пионерии прошла путь от спасения сирот до воспитания героев

Алексей Самолетов
21:22 22.05.2022
Со дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина исполнилось 100 лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Федоренко РИА Новости
Читайте нас на:

«Вступая в ряды пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...» - эти слова сегодня помнят все, кто носил пионерский галстук. Со дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина исполнилось 100 лет. Чистое и светлое пионерское детство, с кострами, горном, сбором макулатуры и «Зарницей»,  - это то, чего нет у сегодняшних детей. Тот дух и братство сейчас очень трудно объяснить и передать словами.

Пионерия начиналась с идеи спасти миллионы тех, кто остался сиротой после Первой мировой и Гражданской войн, жил по подворотням и, сбиваясь в маленькие разбойничьи шайки, воровал и грабил. Потом - в 30-е - она давала детям возможность получить кров и образование, начать работать. Дальше на страну обрушилась война и вчерашние пионеры встали за станки фабрик и заводов, прибавляя себе года, шли на фронт, а оказавшиеся в оккупации уходили к партизанам или пробирались в действующие войска, становясь сыновьями полков: разведчики, диверсанты, наводчики.

Разрушенную страну конца сороковых и пятидесятых пионеры восстанавливали вместе с теми, кто их приютил. Строили свою страну и, в дополнение к боевым орденам, получали трудовые, и Звезды Героев Социалистического труда.

Пионерская жизнь семидесятых была выстроена на максимальной помощи взрослым и, главное, своей стране. Помогали отстающим и прогульщикам, отрядами и дружинами брали на поруки провинившихся и несознательных. И очень гордились тем, что смогли помочь и защитить.

О том, какой была история пионерии, и как отголоски идеалов этого движения находят место с сегодняшней реальности - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:50 В стране и мире
Зась: у ОДКБ достаточно средств для защиты от угроз в связи с расширением НАТО
20:29 В стране и мире
Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной
20:30 В стране и мире
В Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в стране
19:38 Армия
Видео
Последние оплоты: как силы ЛНР и ВС РФ «зажимают» боевиков в Северодонецке и Лисичанске
18:30 В стране и мире
Видео
Герой спецоперации получил серьезное ранение в бою, но смог спасти товарища
Популярное
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.