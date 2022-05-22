Всем ребятам пример: как идея пионерии прошла путь от спасения сирот до воспитания героев

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Федоренко РИА Новости

«Вступая в ряды пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...» - эти слова сегодня помнят все, кто носил пионерский галстук. Со дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина исполнилось 100 лет. Чистое и светлое пионерское детство, с кострами, горном, сбором макулатуры и «Зарницей», - это то, чего нет у сегодняшних детей. Тот дух и братство сейчас очень трудно объяснить и передать словами.

Пионерия начиналась с идеи спасти миллионы тех, кто остался сиротой после Первой мировой и Гражданской войн, жил по подворотням и, сбиваясь в маленькие разбойничьи шайки, воровал и грабил. Потом - в 30-е - она давала детям возможность получить кров и образование, начать работать. Дальше на страну обрушилась война и вчерашние пионеры встали за станки фабрик и заводов, прибавляя себе года, шли на фронт, а оказавшиеся в оккупации уходили к партизанам или пробирались в действующие войска, становясь сыновьями полков: разведчики, диверсанты, наводчики.

Разрушенную страну конца сороковых и пятидесятых пионеры восстанавливали вместе с теми, кто их приютил. Строили свою страну и, в дополнение к боевым орденам, получали трудовые, и Звезды Героев Социалистического труда.

Пионерская жизнь семидесятых была выстроена на максимальной помощи взрослым и, главное, своей стране. Помогали отстающим и прогульщикам, отрядами и дружинами брали на поруки провинившихся и несознательных. И очень гордились тем, что смогли помочь и защитить.

О том, какой была история пионерии, и как отголоски идеалов этого движения находят место с сегодняшней реальности - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».