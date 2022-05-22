В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Три года обмана: к чему Зеленский пришел к годовщине своей инаугурации

Федор Шеин
20:52 22.05.2022
Президент, который обещал украинцам мир и перемены, не предпринял никаких шагов в их сторону.
© Видео: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Двадцатого мая боевики «Азова»* в Азовстали окончательно сдались в плен. Эта дата символически совпала с третьей годовщиной инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Президент, который обещал украинцам мир и перемены, не предпринял никаких шагов в их сторону. Капитуляцию боевиков с «Азовстали» он называет «эвакуацией под контролем СБУ и Красного креста».

Риторика и деятельность украинского президента состоит из противоречий. Он одновременно поддерживает националистов и обвиняет Россию в «нацизме», говорит о мире, но просит у западных стран больше оружия.

Украинский президент раздает бесконечные интервью и участвует в любых заметных международных мероприятиях вплоть до Каннского кинофестиваля. В эти минуты Зеленский, как глава государства, наверняка нужен в десятке мест – от правительства до генштаба ВСУ – однако предпочитает заниматься публичной активностью.

В одном из предвыборных интервью Зеленский пообещал пожертвовать всем и даже потерять свой пост ради того, чтобы добиться мира в стране. Пост за три года он не потерял – однако сделал все, чтобы избавиться от своих политических оппонентов и критиков. Один из главных соперников, Виктор Медведчук, оказался в тюрьме, его политическая партия распущена. Среди других «результатов» – полный запрет русского языка в школах и разрешение на продажу сельскохозяйственных земель всем, включая иностранцев.

Но главное - вместо того, чтобы прекратить войну, Зеленский добился окончательной потери Донецка и Луганска и довел страну до полномасштабного военного конфликта, в которой украинские вооруженные силы стоят на грани поражения.

Чем ознаменовались три года правления Зеленского на Украине и что стране стоит ожидать в будущем - в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:50 В стране и мире
Зась: у ОДКБ достаточно средств для защиты от угроз в связи с расширением НАТО
20:29 В стране и мире
Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной
20:30 В стране и мире
В Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в стране
19:38 Армия
Видео
Последние оплоты: как силы ЛНР и ВС РФ «зажимают» боевиков в Северодонецке и Лисичанске
18:30 В стране и мире
Видео
Герой спецоперации получил серьезное ранение в бою, но смог спасти товарища
Популярное
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.