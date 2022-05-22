Три года обмана: к чему Зеленский пришел к годовщине своей инаугурации

Президент, который обещал украинцам мир и перемены, не предпринял никаких шагов в их сторону.

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Двадцатого мая боевики «Азова»* в Азовстали окончательно сдались в плен. Эта дата символически совпала с третьей годовщиной инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Президент, который обещал украинцам мир и перемены, не предпринял никаких шагов в их сторону. Капитуляцию боевиков с «Азовстали» он называет «эвакуацией под контролем СБУ и Красного креста».

Риторика и деятельность украинского президента состоит из противоречий. Он одновременно поддерживает националистов и обвиняет Россию в «нацизме», говорит о мире, но просит у западных стран больше оружия.

Украинский президент раздает бесконечные интервью и участвует в любых заметных международных мероприятиях вплоть до Каннского кинофестиваля. В эти минуты Зеленский, как глава государства, наверняка нужен в десятке мест – от правительства до генштаба ВСУ – однако предпочитает заниматься публичной активностью.

В одном из предвыборных интервью Зеленский пообещал пожертвовать всем и даже потерять свой пост ради того, чтобы добиться мира в стране. Пост за три года он не потерял – однако сделал все, чтобы избавиться от своих политических оппонентов и критиков. Один из главных соперников, Виктор Медведчук, оказался в тюрьме, его политическая партия распущена. Среди других «результатов» – полный запрет русского языка в школах и разрешение на продажу сельскохозяйственных земель всем, включая иностранцев.

Но главное - вместо того, чтобы прекратить войну, Зеленский добился окончательной потери Донецка и Луганска и довел страну до полномасштабного военного конфликта, в которой украинские вооруженные силы стоят на грани поражения.

Чем ознаменовались три года правления Зеленского на Украине и что стране стоит ожидать в будущем - в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.