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Новая реальность: как Россия и ее союзники будут противостоять набирающей обороты агрессии Запада

Виталий Акиньшин
20:28 22.05.2022
Лидеры стран-участниц ОДКБ обсудили сложившуюся в мире ситуацию на саммите 16 мая.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Никольский РИА Новости
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Шагнуть вперед и встать в одну линию - об этом попросил президент России Владимир Путин лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед фотографированием на саммите в Александровском зале Кремля. Умение действовать вот так, в единой линии, в критической ситуации, по словам Путина, страны ОДКБ продемонстрировали в начале года. Тогда молниеносные и слаженные действия спасли Казахстан от террористической атаки.

За круглым столом собрались лидеры РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Договор о коллективной безопасности эти страны подписали еще 30 лет назад. Спустя десять лет - объединились в организацию.

В последнее время страны-участницы ОДКБ столкнулись с совершенно новой реальностью, когда США и НАТО объявили тотальную, гибридную войну России. А значит, и всем ее союзникам. На страны ОДКБ оказывается беспрецедентное давление - и политическое, и экономическое.

Несколько десятилетий Запад намерено подбрасывал угли в разгорающийся на Украине неонацистский огонь. То, что Запад активно подталкивал Украину к началу большой войны задолго до 24 февраля, на минувшей неделе подтвердил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, начало специальной военной операции вскрыло истинный, глубинный смысл русофобского поведения США и подчиненных стран.

Когда же Россия из-за крайне агрессивных действий Запада начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США делают все, что затянуть ее на как можно больший срок. Штаты фактически сорвали переговоры между Россией и Украиной, и тянут в НАТО новые страны.

На минувшей неделе коллективную заявку о вступлении в Североатлантический альянс подали Швеция и Финляндия, страны, которые долгое время сохраняли внеблоковый статус. Чтобы обсудить будущее вступление военный блок, премьер-министр Швеции и президент Финляндии поехали не к главе НАТО Йенсу Столтенбергу, а к президенту США Джо Байдену.

С какими вызовами со стороны Запада столкнулись Россия и ее союзники и как собираются им противостоять - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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