Во вторник в Токио пройдет саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

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Джо Байден прибыл с официальным визитом в Японию. Самолет президента США приземлился на военной базе Йокота в префектуре Токио.

Из сообщения пресс-службы Белого дома следует, что в понедельник, 23 мая, американский лидер проведет встречу с императором Японии Нарухито и переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой.

На следующий день в японской столице пройдет саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

Напомним, что до визита в Японию Байден побывал в Южной Корее.