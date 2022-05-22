Армия Российские средства ПВО за сутки сбили еще 11 украинских беспилотников В общей сложности, по данным МО РФ, в ходе специальной военной операции на Украине удалось сбить 977 БПЛА. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Российские средства ПВО в течение суток сбили в воздухе 11 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области», - сказал он. В общей сложности, по данным МО РФ, в ходе специальной военной операции на Украине удалось сбить 977 беспилотных летательных аппаратов. Ранее российское оборонное ведомство показало кадры объективного контроля уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ, которые были спрятаны в городской промзастройке. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика