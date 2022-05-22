Российские средства ПВО за сутки сбили еще 11 украинских беспилотников
Российские средства ПВО в течение суток сбили в воздухе 11 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области», - сказал он.
В общей сложности, по данным МО РФ, в ходе специальной военной операции на Украине удалось сбить 977 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры объективного контроля уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ, которые были спрятаны в городской промзастройке.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.