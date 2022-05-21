Мощный торнадо обрушился на город Гейлорд в Мичигане

Торнадо пронесся по городу, перевернув автомобили, сорвав крыши со зданий, повалив деревья и повредив линии электропередач.

© Видео: Twitter, Irelend Viscount, DaveBondyTV, wxkaitlin, upnorthlive © Фото: Twitter, Irelend Viscount

Один человек погиб и более 40 пострадали после того, как на американский город Гейлорд в Мичигане обрушился мощный торнадо, передает Associated Press. Кадры бушующей стихии опубликовали пользователи Сети.

Такое явление для северного Мичигана является редким. Торнадо пронесся по городу, перевернув автомобили, сорвав крыши со зданий, повалив деревья и повредив линии электропередач.

По данным агентства, торнадо обрушилось на Гейлорд, город с населением около 4200 человек, примерно в 15:45. Как передают местные коммунальщики, более 14 тысяч человек в северной части Мичигана остались без электричества из-за экстремальных погодных условий.