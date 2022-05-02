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Сильный пожар под Минусинском сняли с борта самолета

Иван Линдеманн
17:09 02.05.2022
Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь почти в 300 гектаров.
© Видео: Метка дарвина, "ВКонтакте" © Фото: Метка дарвина, "ВКонтакте"
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В социальных сетях появилось видео сильного пожара в Минусинском районе Красноярского края, снятого с борта самолета. Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь почти в 300 гектаров.

В тушении возгорания принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, совершивший 8 сливов воды объемом 24 тонны. Из Красноярска был также направлен борт Бе-200 ЧС, сбросивший 5 тонн воды.

Как рассказали в МЧС по Красноярскому краю, угроза распространения огня в настоящее время снята с населенных пунктов.

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