По мнению авторов статьи, вопреки усилиям по исключению РФ из мировых финансовых потоков рубль резко восстановился.

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Санкции США и их союзников против России привели к тому, что Штаты попали в свою же ловушку. Об этом пишут журналисты издания The Hill.

«Санкции и конфликт на Украине подняли цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта», - сказано в публикации.

По мнению журналистов, вопреки усилиям по исключению РФ из мировых финансовых потоков рубль резко восстановился. При этом валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума.

Авторы публикации подчеркнули, что от антироссийских санкций страдают и бедные страны, на них ляжет основная тяжесть экономических последствий.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что новые ограничения против России говорят о том, что Штаты находятся в отчаянии от неспособности подчинить Москву своей воле. В посольстве обратили внимание, что введенные рестрикции, прежде всего, наносят удар по США.