Горят леса, жителей эвакуируют: площадь пожаров под Минусинском достигла почти 300 гектаров

Из-за пожара объявлен режим ЧС. На подъезде к Знаменке перекрыт участок федеральной трассы «Енисей».

© Видео: Полиция Красноярского края © Фото: Полиция Красноярского края

Самолет Бе-200 вылетел в Минусинский район на юге Красноярского края на помощь в тушении природных пожаров. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

В регионе горит почти 300 гектаров леса, а жителей поселка Знаменка готовят к эвакуации, подтвердили в ведомстве.

«Тушение осложняют порывы ветра до 15 метров в секунду. К тушению пожара привлечено 114 человек и 31 единица техники, функционирует межведомственный штаб. Работал вертолет Ми-8 МЧС России, совершил восемь сливов воды объемом 24 тонны. Из Красноярска направлен борт Бе-200 ЧС2, - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за пожара в Минусинском районе объявлен режим ЧС. На подъезде к Знаменке перекрыт участок федеральной трассы «Енисей».