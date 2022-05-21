Российские военнослужащие доставили гумпомощь в один из поселков ЛНР

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Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции обеспечили адресную доставку продуктовых наборов и предметов первой необходимости наиболее нуждающимся жителям населенных пунктов на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

В первую очередь гумпомощь из России получили женщины с детьми на руках, ветераны и инвалиды, а также беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба. Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

В минувший четверг российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной республики. Всего помощь доставили по более чем 50 адресам. Гуманитарная помощь в первую очередь доставляется в те населенные пункты, где наиболее остро стоит вопрос с продовольствием, не работают магазины и нарушены цепочки поставки товаров. Кроме того, военнослужащие записывают все просьбы, которые поступают от нуждающихся.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.