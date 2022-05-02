Армия Российские военврачи оказали помощь жителям освобожденных территорий ЛНР Ян Брацкий Российские медики проводят прием пациентов с хроническими заболеваниями, а также выполняют сложные хирургические операции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В условиях нехватки медицинских работников и фактически отсутствия необходимых медикаментов российские военные медики продолжают спасать жизни мирных жителей Украины, пострадавших от обстрелов ВСУ и имеющих хронические заболевания. Российские военнослужащие подразделений медицинской службы на базе военного госпиталя на территории Луганской Народной Республики оказывают необходимую медицинскую помощь местным жителям. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. О ее начале рано утром сообщил президент Владимир Путин. Как отметил российский лидер, в планы Москвы не входит смена власти или оккупация Украины. Главная цель мероприятий - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация соседнего государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика