Российские военврачи оказали помощь жителям освобожденных территорий ЛНР
В условиях нехватки медицинских работников и фактически отсутствия необходимых медикаментов российские военные медики продолжают спасать жизни мирных жителей Украины, пострадавших от обстрелов ВСУ и имеющих хронические заболевания.
Российские военнослужащие подразделений медицинской службы на базе военного госпиталя на территории Луганской Народной Республики оказывают необходимую медицинскую помощь местным жителям.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. О ее начале рано утром сообщил президент Владимир Путин. Как отметил российский лидер, в планы Москвы не входит смена власти или оккупация Украины. Главная цель мероприятий - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация соседнего государства.