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Российские военврачи оказали помощь жителям освобожденных территорий ЛНР

Ян Брацкий
05:10 02.05.2022
Российские медики проводят прием пациентов с хроническими заболеваниями, а также выполняют сложные хирургические операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В условиях нехватки медицинских работников и фактически отсутствия необходимых медикаментов российские военные медики продолжают спасать жизни мирных жителей Украины, пострадавших от обстрелов ВСУ и имеющих хронические заболевания.

Российские военнослужащие подразделений медицинской службы на базе военного госпиталя на территории Луганской Народной Республики оказывают необходимую медицинскую помощь местным жителям.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. О ее начале рано утром сообщил президент Владимир Путин. Как отметил российский лидер, в планы Москвы не входит смена власти или оккупация Украины. Главная цель мероприятий - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация соседнего государства.

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