Армия Предотвращение прорыва: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине В ходе проведения спецоперации на Украине, российские военнослужащие зачастую вступают в бой с превосходящими силами противника и одерживают верх благодаря выучке, личному мужеству и героизму. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Старший сержант Александр Антипьев вместе со своими подчиненными выполнял задачи по обеспечению безопасности при совершении марша бронетехники. Продвигаясь по маршруту на боевой машине, Александр обнаружил группу украинских националистов численностью более 30 человек, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами, ПТУР и кочующими пулеметами. Старший сержант открыл огонь из курсового пулемета ПКТ по боевикам. Уничтожив гранатометчика и расчет ПТУР, Александр умело вел перекрестный огонь с националистами, в результате чего до 20 боевиков были ликвидированы. Остатки группы спешно покинули поле боя. © Минобороны России Действуя в составе инженерно-саперного полка майор Артем Хлыновский участвовал при развертывании, наведении и содержании переправы через реку в целях оперативного продвижения российских батальонно-тактических групп к позициям украинских националистов. В результате одного из залпов командир понтонно-переправочного батальона получил тяжелое ранение. Действуя решительно, Артем Хлыновский оказал первую медицинскую помощь командиру, чем спас ему жизнь, после чего взял управление батальоном на себя и продолжил наведение переправы. © Минобороны России Действуя под огнем противника, Артем также получил осколочное ранение и был контужен в результате разорвавшегося рядом минометного снаряда, повредившего уже возведенную переправу. Понимая важность поставленной задачи, майор Хлыновский, не взирая на боль, продолжил руководить подчиненными, в результате чего силами батальона переправа была восстановлена. © Минобороны России Младший сержант Максим Бервинов, действуя в составе стрелковой роты, выполнял задачи по охране дорог, имеющих стратегическое значение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки войск. В ходе патрулирования местности, младшим сержантом Бервиновым были задержаны пятеро националистов, осуществлявших в гражданской одежде разведку местности, мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения, которые в последующем были переданы в органы контрразведки. Спустя несколько дней, воспользовавшись темным временем суток, группа радикалов предприняла попытку прорваться в район, подконтрольный российским Вооруженным Силам. Максим Бервинов вместе с подчиненным отделением, грамотно выстроив оборону, вступили в бой с превосходящими силами противника. В ходе ожесточенной перестрелки часть наступающих боевиков была ликвидирована. Оставшиеся отступили, бросив раненых на поле боя. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика