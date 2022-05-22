Предотвращение прорыва: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации на Украине, российские военнослужащие зачастую вступают в бой с превосходящими силами противника и одерживают верх благодаря выучке, личному мужеству и героизму.
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Старший сержант Александр Антипьев вместе со своими подчиненными выполнял задачи по обеспечению безопасности при совершении марша бронетехники. Продвигаясь по маршруту на боевой машине, Александр обнаружил группу украинских националистов численностью более 30 человек, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами, ПТУР и кочующими пулеметами.
Старший сержант открыл огонь из курсового пулемета ПКТ по боевикам. Уничтожив гранатометчика и расчет ПТУР, Александр умело вел перекрестный огонь с националистами, в результате чего до 20 боевиков были ликвидированы. Остатки группы спешно покинули поле боя.