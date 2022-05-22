Армия Армия Армия

Предотвращение прорыва: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине

00:00 22.05.2022
В ходе проведения спецоперации на Украине, российские военнослужащие зачастую вступают в бой с превосходящими силами противника и одерживают верх благодаря выучке, личному мужеству и героизму.
Предотвращение прорыва: в МО рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Старший сержант Александр Антипьев вместе со своими подчиненными выполнял задачи по обеспечению безопасности при совершении марша бронетехники. Продвигаясь по маршруту на боевой машине, Александр обнаружил группу украинских националистов численностью более 30 человек, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами, ПТУР и кочующими пулеметами.

Старший сержант открыл огонь из курсового пулемета ПКТ по боевикам. Уничтожив гранатометчика и расчет ПТУР, Александр умело вел перекрестный огонь с националистами, в результате чего до 20 боевиков были ликвидированы. Остатки группы спешно покинули поле боя.

© Минобороны России

Действуя в составе инженерно-саперного полка майор Артем Хлыновский участвовал при развертывании, наведении и содержании переправы через реку в целях оперативного продвижения российских батальонно-тактических групп к позициям украинских националистов. В результате одного из залпов командир понтонно-переправочного батальона получил тяжелое ранение. Действуя решительно, Артем Хлыновский оказал первую медицинскую помощь командиру, чем спас ему жизнь, после чего взял управление батальоном на себя и продолжил наведение переправы.

© Минобороны России

Действуя под огнем противника, Артем также получил осколочное ранение и был контужен в результате разорвавшегося рядом минометного снаряда, повредившего уже возведенную переправу. Понимая важность поставленной задачи, майор Хлыновский, не взирая на боль, продолжил руководить подчиненными, в результате чего силами батальона переправа была восстановлена.

© Минобороны России

Младший сержант Максим Бервинов, действуя в составе стрелковой роты, выполнял задачи по охране дорог, имеющих стратегическое значение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки войск. В ходе патрулирования местности, младшим сержантом Бервиновым были задержаны пятеро националистов, осуществлявших в гражданской одежде разведку местности, мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения, которые в последующем были переданы в органы контрразведки.

Спустя несколько дней, воспользовавшись темным временем суток, группа радикалов предприняла попытку прорваться в район, подконтрольный российским Вооруженным Силам. Максим Бервинов вместе с подчиненным отделением, грамотно выстроив оборону, вступили в бой с превосходящими силами противника. В ходе ожесточенной перестрелки часть наступающих боевиков была ликвидирована. Оставшиеся отступили, бросив раненых на поле боя.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:14 В стране и мире
Глава ДНР подписал указ об изменении курса гривны к рублю
23:25 В стране и мире
Видео
Освоить Арктику: в Санкт-Петербурге начались испытания ледостойкой платформы «Северный полюс»
22:30 В стране и мире
Эрдоган назвал главное условие для поддержки вступления в НАТО Финляндии и Швеции
16:31 В стране и мире
Слуцкий пообещал Донбассу знаковые события в ближайшем будущем
16:56 В стране и мире
Захарова: российских дипломатов за рубежом пытаются «вербовать»
Популярное
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
ВКС РФ уничтожили у Одессы предназначенные для украинских националистов хранилища с топливом
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
Опубликованы кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с Плесецка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.