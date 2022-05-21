Зрительская трибуна обрушилась во время репетиции военного парада в Лондоне

В результате происшествия пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы.

© Видео: Paul Rogers Twitter © Фото: Paul Rogers Twitter

Пять человек пострадали в результате обрушения зрительской трибуны на репетиции военного парада в Лондоне в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает Sky News.

Люди наблюдали за прохождением колонны конных гвардейцев, когда, как сообщают свидетели, раздался громкий хлопок, за которым последовал крик. По словам очевидцев, кто-то упал вниз через обрушившуюся конструкцию.

Двух человек срочно госпитализировали, еще троим медицинскую помощь оказали на месте происшествия, сообщили в экстренных службах. После инцидента репетицию прервали, оставшихся зрителей эвакуировали.

По словам представителя Минобороны, причины частичного обрушения зрительской трибуны сейчас выясняются.