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В Военном институте физической культуры прошел День открытых дверей

Максим Крюков
19:55 21.05.2022
Гости ознакомились с историей института, с его сегодняшней жизнью, а также с перспективными направлениями развития системы материально-технического обеспечения.
В Военном институте физической культуры прошел День открытых дверей
© Фото: Минобороны России
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В Военном институте физической культуры в Санкт-Петербурге прошел День открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители познакомились с ведущим военно-спортивным вузом России, получили всю информацию о поступлении и обучении, а также ответы на интересующие вопросы от руководства и приемной комиссии, узнали о жизни в институте от курсантов и кадет.

На встречу с абитуриентами и их родителями прибыли и Олимпийские чемпионы – выпускники института разных лет, а также официальные лица Санкт-Петербурга.

В рамках Дня открытых дверей руководством Военного института была организована экскурсия по объектам учебно-материальной базы, в ходе которой будущие абитуриенты осмотрели учебные классы, познакомились условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов, посетили интересующий факультет, а также приняли участие в церемонии открытии памятника «Выпускнику ВИФК». Монумент символизирует мужество и воинскую доблесть.

В историческом здании, в котором дислоцировался лейб-гвардии Литовский и Московский полки, а ныне в зале офицерского собрания ВИФК прошло открытие бюста Императора и Самодержца Всероссийского Николая II − как основателя Главной гимнастическо-фехтовальной школы.

В рамках военно-патриотического воспитания и профориентации проведена презентационная выставка образцов вооружения и военной техники, праздничный концерт и мастер-классы. Также состоялся финальная встреча по регби и награждение победителя турнира, а также матч по мини-футболу и открытие картины олимпийского чемпиона по плаванию Юрия Присекина на аллее Олимпийских чемпионов ВИФК.

Гости ознакомились с историей института, с его сегодняшней жизнью, а также с перспективными направлениями развития системы материально-технического обеспечения.

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