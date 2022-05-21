В Военном институте физической культуры прошел День открытых дверей

Гости ознакомились с историей института, с его сегодняшней жизнью, а также с перспективными направлениями развития системы материально-технического обеспечения.

© Фото: Минобороны России

В Военном институте физической культуры в Санкт-Петербурге прошел День открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители познакомились с ведущим военно-спортивным вузом России, получили всю информацию о поступлении и обучении, а также ответы на интересующие вопросы от руководства и приемной комиссии, узнали о жизни в институте от курсантов и кадет.

На встречу с абитуриентами и их родителями прибыли и Олимпийские чемпионы – выпускники института разных лет, а также официальные лица Санкт-Петербурга.

В рамках Дня открытых дверей руководством Военного института была организована экскурсия по объектам учебно-материальной базы, в ходе которой будущие абитуриенты осмотрели учебные классы, познакомились условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов, посетили интересующий факультет, а также приняли участие в церемонии открытии памятника «Выпускнику ВИФК». Монумент символизирует мужество и воинскую доблесть.

В историческом здании, в котором дислоцировался лейб-гвардии Литовский и Московский полки, а ныне в зале офицерского собрания ВИФК прошло открытие бюста Императора и Самодержца Всероссийского Николая II − как основателя Главной гимнастическо-фехтовальной школы.

В рамках военно-патриотического воспитания и профориентации проведена презентационная выставка образцов вооружения и военной техники, праздничный концерт и мастер-классы. Также состоялся финальная встреча по регби и награждение победителя турнира, а также матч по мини-футболу и открытие картины олимпийского чемпиона по плаванию Юрия Присекина на аллее Олимпийских чемпионов ВИФК.

Гости ознакомились с историей института, с его сегодняшней жизнью, а также с перспективными направлениями развития системы материально-технического обеспечения.