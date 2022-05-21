Титулованные спортсмены в госпитале провели мастер-классы для участников спецоперации

Спортсмены и тренеры сборных команд России провели консультации и рассказали о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России, спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, которые получили ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

«Мы сегодня организовали мастер-классы, чтобы на примере наших спортсменов показать, что физическая культура и спорт способствуют скорейшей реабилитации. Чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы познакомят вас с некоторыми видами адаптивного спорта, в которых каждый желающий сможет попробовать свои силы», - поприветствовал военнослужащих президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Для проведения мастер-классов на территории госпиталя был размещен специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта, такими как велоспорт, фехтование, настольный теннис, следж-хоккей, волейбол сидя и пулевая стрельба.

На встречу с военными приехали представители различных спортивных дисциплин: серебряные призеры XI Паралимпийских зимних игр в Сочи по следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев, чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, чемпионка мира по волейболу сидя Татьяна Иванова и Екатерина Окорокова, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин, а также тренеры сборных команд России.

Спортсмены и тренеры национальных сборных, а также сотрудники Паралимпийского комитета России провели консультации и подробно рассказали о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации.

Реабилитационно-образовательный центр был создан по решению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с целью обеспечения возможности для дальнейшего прохождения военной службы военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.



Программа поддержки военнослужащих предусматривает мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.