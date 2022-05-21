В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Титулованные спортсмены в госпитале провели мастер-классы для участников спецоперации

Максим Крюков
18:00 21.05.2022
Спортсмены и тренеры сборных команд России провели консультации и рассказали о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России, спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, которые получили ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

«Мы сегодня организовали мастер-классы, чтобы на примере наших спортсменов показать, что физическая культура и спорт способствуют скорейшей реабилитации. Чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы познакомят вас с некоторыми видами адаптивного спорта, в которых каждый желающий сможет попробовать свои силы», - поприветствовал военнослужащих президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Для проведения мастер-классов на территории госпиталя был размещен специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта, такими как велоспорт, фехтование, настольный теннис, следж-хоккей, волейбол сидя и пулевая стрельба.

На встречу с военными приехали представители различных спортивных дисциплин: серебряные призеры XI Паралимпийских зимних игр в Сочи по следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев, чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, чемпионка мира по волейболу сидя Татьяна Иванова и Екатерина Окорокова, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин, а также тренеры сборных команд России.

Спортсмены и тренеры национальных сборных, а также сотрудники Паралимпийского комитета России провели консультации и подробно рассказали о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации.

Реабилитационно-образовательный центр был создан по решению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с целью обеспечения возможности для дальнейшего прохождения военной службы военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

Программа поддержки военнослужащих предусматривает мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:56 В стране и мире
Захарова: российских дипломатов за рубежом пытаются «вербовать»
16:31 В стране и мире
Слуцкий пообещал Донбассу знаковые события в ближайшем будущем
15:44 В стране и мире
Бывший глава Минтранса Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ»
14:47 В стране и мире
Байдену, Псаки, Блинкену и еще 960 гражданам США запретили въезд в Россию
14:19 В стране и мире
Видео
В Подмосковье двое взрослых и двое детей насмерть отравились газом
Популярное
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
ВКС РФ уничтожили у Одессы предназначенные для украинских националистов хранилища с топливом
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
Опубликованы кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с Плесецка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.