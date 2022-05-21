В стране и мире В Пентагоне заявили, что Украине необходимы средства дальнего огневого поражения Виктория Ивашечкина Джон Кирби напомнил, что Штаты уже передали Киеву десятки 155-миллиметровых гаубиц М777. © Фото: David Mark, Pixabay Читайте нас на: Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина нуждается в средствах дальнего огневого поражения. По его словам, получить их помогают США. «Основная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, состоит в средствах дальнего огневого поражения», - сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости. Кирби подчеркнул, что Штаты уже передали Украине десятки 155-миллиметровых гаубиц М777, а союзники помогают артиллерией советского образца. Несколькими днями ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выделить дополнительные $100 млн на помощь Украине. Кроме этого, президент США Джо Байден сообщил об еще одном пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика