В Пентагоне заявили, что Украине необходимы средства дальнего огневого поражения
Джон Кирби напомнил, что Штаты уже передали Киеву десятки 155-миллиметровых гаубиц М777.
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина нуждается в средствах дальнего огневого поражения. По его словам, получить их помогают США.
«Основная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, состоит в средствах дальнего огневого поражения», - сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости.
Кирби подчеркнул, что Штаты уже передали Украине десятки 155-миллиметровых гаубиц М777, а союзники помогают артиллерией советского образца.
Несколькими днями ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выделить дополнительные $100 млн на помощь Украине. Кроме этого, президент США Джо Байден сообщил об еще одном пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.