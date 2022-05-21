В Подмосковье двое взрослых и двое детей насмерть отравились газом

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Четыре человека, в том числе двое детей, насмерть отравились газом в подмосковном городе Долгопрудный, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

«Следователь следственного отдела по г.Химки ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек, двое из которых дети 2 и 11 лет, в результате отравления», - сообщается в Telegram-канале СК.

По информации следователей, погибших нашел в квартире родственник. Мужчину также доставили в медучреждение. Причиной смерти, предварительно, могло быть отравление окисью углерода.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства этой трагедии, устанавливаются причины произошедшего: специалисты осматривают место ЧП, проводятся допросы, обыски, были назначены экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются подмосковной Прокуратурой.