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Сотни поддельных сайтов: как задержанные в Петербурге аферисты «зарабатывали» на покупателях интернет-магазинов

Кристина Пастушкова
00:38 21.05.2022
В прошлом году ущерб от киберпреступлений в России составил 90 миллиардов рублей, а свыше 70% таких правонарушений - мошеннические схемы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sora Shimazaki, Pexels
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В Санкт-Петербурге задержали мошенников, которые открыли более трехсот фейковых интернет-магазинов бытовой и компьютерной техники. Они заманивали покупателей очень низкими ценами, но при этом требовали полную предоплату. Пострадавших сотни. Следователи подозревают, что предполагаемые преступники совершили десятки таких афер и в других регионах.

Евгений Новиков тщательно изучает официальный сайт магазина электроники и бытовой техники. Ресурс, на котором он в прошлый раз покупал телевизор, был как две капли воды похож на этот. Мужчина оплатил заказ, но так его и не дождался. 

«Я невнимательно прочитал, вместо 19 600 стояла сумма 50 тысяч. В итоге получилось так, что с карты списались все деньги. Начал звонить в техподдержку, мне сразу сказали, что сайт, скорее всего, фишинговый, я тогда даже слов таких не знал», - признался Евгений Новиков.

Евгений перевел деньги на мошеннический сайт-двойник известного магазина. Злоумышленники, по данным полиции, находятся за границей, а потому вернуть украденные средства - практически невозможно. В прошлом году ущерб от киберпреступлений в России составил 90 миллиардов рублей. Свыше 70% таких правонарушений - мошеннические схемы. Большая часть из них - 56% - это обман с добровольным платежом на фейковых ресурсах продаж, 17% - фишинг - кража данных банковских карт

Не так давно спецназ штурмовал квартиру в Петербурге, где обосновались интернет-аферисты. По версии следствия, четверо жителей Северной столицы промышляли криминальным бизнесом два года. За это время они создали более 300 фейковых сайтов по продажам электроники и бытовой техники. Клиентов привлекали низкими ценами. 

«От граждан и представителей юридических лиц, которые обращались в виртуальный магазин, требовалась полная предоплата товара. После того, как деньги поступали на счета участников группы, общение с клиентами прекращалось», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В квартире оперативники нашли ноутбуки, смартфоны, банковские карты, письменные отчеты, пачки денег, а также переписки с клиентами в мессенджере с обещанием вернуть деньги за не доставленный товар. Возбуждено 27 уголовных дел по статье «Мошенничество». Разработчик Роман Душкин показывает - по готовым шаблонам даже не продвинутый пользователь может создать свой онлайн-магазин, а изображения товаров легко скопировать с других сайтов. 

«На это может уйти от пары часов до пары дней. За пару часов можно склепать функционально законченную подделку, она не будет красивая, подточенная, но она уже будет именно функциональная», - считает директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. 

Арендовать пространство на сервере, где будут храниться данные для работы ресурса, может кто угодно. И у злоумышленников есть все возможности, чтобы оставаться анонимными.

«Для оплаты хостинга, на котором будет располагаться веб-сайт, для оплаты домена, вам в принципе не требуется проходить никакой верификации своей личности по документам. Вы также можете использовать средства сокрытия личной информации.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на сам дизайн ресурса, на котором заказываются товары. Поддельные, как правило, сделаны на скорую руку.

«Там неминуемо будут ошибки в верстке сайта, когда блоки съезжают. Неминуемо будут ошибки в тексте, в том числе орфографические. Там будут значки оплаты картой, но оплаты картой нет», - предупредил эксперт по кибербезопасности Евгений Царев.

Сейчас виртуальным аферистам ничего не мешает создать бесчисленное множество мошеннических онлайн-магазинов и отображаться в поиске. Никаких серьезных препятствий для этого нет.

«Может имеет смысл со стороны операторов-провайдеров каким-то образом созывать экспертные советы и решать вопросы публикации какого-то контента, хотя бы постфактум, но довольно оперативно», - предложил эксперт Комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Артем Геллер.

А пока фейковые ресурсы продаж блокируются в основном по жалобам обманутых потребителей. Эксперты предупреждают - если на малоизвестном сайте требуется полная предоплата до получения товара, это уже повод не торопиться с покупкой, а сначала почитать отзывы об этом магазине в интернете.

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