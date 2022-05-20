Смертельная трапеза: как обычный холодец мог стать причиной гибели людей в Архангельской области

Сейчас следователи СК РФ по Архангельской области выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины после употребления купленного в магазине холодца.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ

Жители поселка в Архангельской области обсуждают трагическое событие - внезапную смерть супружеской пары. Светлана и Николай скончались в один день поужинав холодцом ивановского производства.

«Кто ел этот холодец, у тех и проблемы. Там еще бабушка какая-то. У кого-то давление, у кого-то чего-то. Эти тоже по ложке съели, какой-то соленый холодец, кошмар в общем», - сетует местная жительница Вера Шолганова.

Брат погибшей в тот вечер общался с сестрой и ее мужем по видеосвязи.

«Коляна в кресле видел, он уже на вид был мертвый, а Света стонала. С их слов, холодца поели с картошкой», - рассказал брат погибшей Юрий Жилин.

По факту смерти супругов возбуждено уголовное дело.

«Имеют место еще три случая отравления тем же продуктом, приобретенном у того же продавца и в той же точке. Они без смертельного исхода ввиду оказания своевременной мед помощи», - заявила помощник прокурора Вельского района Архангельской области Юлия Белых.

Супруги Смирновы из тех, кто пострадал от холодца ивановского производителя. Говорят, отделались отравлением, потому что мало съели. Продукт оказался горьковатым на вкус.

«В глазах потемнело, голова закружилась резко. На холодец сразу и подумали. Мы больше ничего не ели», - рассказала Леонила Сидорова.

По информации Роспотребнадзора, в мае зарегистрировано 16 случае отравления готовым студнем от одного и того же производителя: в Москве, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях. Как показали лабораторные исследования проб, в продукции превышен максимально допустимый уровень нитрита натрия. Это пищевая добавка Е250, используется как фиксатор окраски, консервант и антибактериальный агент.

«Это отдаленный эффект. Если единовременно большое количество нитритов попадет в организм, будут признаки связывания эритроцитов крови, нарушится дыхание, эритроциты не могут переносить кислород к клеткам организма. Отрицательно действуют на надпочечники», - предупредила ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Багрянцева.

Предприятие, где производят холодец, находится в Иваново, в промзоне на окраине города. Здесь изготавливают продукты из мяса кур, в том числе студень и холодец. Продукция поставляется в крупные торговые сети по всей стране. Среди отзывов покупателей - немало жалоб. После смертельных исходов и случаев массовых отравлений местным холодцом Следственный комитет по Ивановской области возбудил уголовное дело. На предприятии прошли проверки, назначены дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

«Индивидуальному предпринимателю, бригадиру цеха, которые осуществляли предпринимательскую деятельность по изготовлению мясных продуктов, предъявлено обвинение. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по Ивановской области Юлия Вейсман.

Работа завода приостановлена. Однако склад, где хранят сырье, открыт. Нитрита натрия мы здесь не нашли. Его, видимо, уже изъяли для проверки. Этот мужчина представляется сотрудником службы безопасности предприятия. Говорит, что производство работает уже 15 лет, ни разу ничего криминального здесь не было. Юридический адрес предприятия находится в частном доме. К журналистам выходит мужчина в домашнем халате. Это брат задержанного владельца завода. Раньше он тоже работал на производстве холодца.

«Вина, я считаю, технолога или начальника цеха. У нас раньше, когда я работал, был журнал учета нитрита. Его выдавали буквально по граммам, я это знаю. Восемь-десять граммов на 100 кг продукции. Значит, кто-то что-то бросил лишнее»- предположил бывший сотрудник предприятия Евгений Сказыводов.

Связываемся с технологом предприятия, где производили смертельно опасный продукт, но он отказался отвечать на вопросы, пока идет разбирательство. За производство и хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, владельцу завода и другим причастным лицам грозит до шести лет тюрьмы. Продукция предприятия изъята из магазинов по всей стране, а тем, кто успел купить студень этого бренда, Роспротребнадзор рекомендует его ни в коем случае не употреблять.