В Россию из Египта экстрадировали известного криминального авторитета

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В Россию из Египта экстрадирован известный криминальный авторитет Давид Герлиани. Подозреваемый в вымогательстве 15 миллионов рублей был доставлен в сопровождении сотрудников Интерпола, полиции и ФСИН, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 и частью 1 статьи 210.1 УК РФ», - говорится в заявлении.

По данным следствия, преступная группировка, созданная Герлиани два года назад, вымогала крупную сумму денег у мужчины. В марте этого года криминальный авторитет был задержан в Египте.