«Особое внимание на кусты»: снайпер-стрелок рассказал, как искать украинских диверсантов с воздуха

Экипажи боевых вертолетов сопровождают гуманитарные грузы и колонны, доставляющие на передовую боеприпасы и топливо.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во время сопровождения гумколонны с воздуха необходима максимальная концентрация. Любое движение внизу привлекает внимание и требует мгновенной реакции. Об этом «Звезде» рассказал снайпер-стрелок с позывным «Лесник».

Вместе со своими сослуживцами, на борту Ми-8 АМТШ он охраняет гумколонну, которая движется по проселочным и лесным дорогам. За последние пару месяцев он провел в воздухе едва ли не больше времени, чем многие пилоты.

«При сопровождении колонны обращаем особое внимание на кусты, лесопосадки, внимательно осматриваем с воздуха. При выявлении диверсионных групп - открываем огонь на поражение», - рассказал снайпер-стрелок.

Военнослужащий отмечает, что за последние недели работать стало тяжелее. Весна позади и густая растительность на земле надежно укрывает возможных диверсантов. Но не от опытного глаза.

Вертолеты постоянно кружат над идущей колонной. Круг за кругом, ведущий и ведомый борты охраняют тех, кто доставляет для наших солдат на передовую самое необходимое, прежде всего - топливо и боеприпасы. А для мирных жителей освобожденных сел и городов - жизненно важные продукты, воду и лекарства.