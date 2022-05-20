В ЛНР сообщили о перехвате ракеты ВСУ «Точка-У» в небе над Дебальцево

По предварительным данным СЦКК, пострадавших в результате инцидента нет.

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Средства ПВО ЛНР перехватили в небе над городом Дебальцево ракету «Точка-У», выпущенную ВСУ. Об этом проинформировало представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«В 00:16 силами нашей ПВО на северной окраине города Дебальцево уничтожена ракета ТРК "Точка-У"», - сказано в заявлении СЦКК в Telegram.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. В СЦКК уточнили, что по территории населенного пункта было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.