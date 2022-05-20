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Под защитой «Терминаторов»: как вертолеты Ми-8-АМТШ сопровождают колонны на Украине

Константин Исаев
05:00 20.05.2022
Экипажи вертолетов помогают выявлять диверсионно-разведывательные группы, а также одиночные кочующие минометы, выполняя полеты на малых высотах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С начала специальной военной операции экипажи вертолетов Ми-8-АМТШ Центрального военного округа (ЦВО) совершили больше сотни боевых вылетов. Задача на сегодня - не работа по целям и укрепрайонам противника, а прикрытие с воздуха колонны МТО.  Тем не менее, на подвесах вертолета полный комплект вооружения. Все максимально сконцентрированы. Стрелки по обоим бортам вертолета ни на секунду не отвлекаются от окружающей местности, вертолет летит чуть ли не касаясь верхушек деревьев.

Летчики контролируют колонну почти у самой линии соприкосновения, в районе боевых действий. Молодых и неопытных здесь нет. И даже при этом, «Лесник» - это позывной стрелка, который прикрывает правый борт, за последние пару месяцев провел в воздухе на борту вертолета едва ли не больше времени, чем многие пилоты. 

«При сопровождении колонны обращаем особое внимание на кусты, лесопосадки, внимательно осматриваем с воздуха. При выявлении диверсионных групп - открываем огонь на поражение», - рассказал снайпер-стрелок с позывным «Лесник».

За последний месяц работать этим бойцам стало немного сложнее - весна заканчивается, пришло тепло. «Зеленка» укрывает диверсантов, но от опытного взгляда не ускользнет никакое подозрительное движение на земле. Почти пять часов в воздухе, Ми-8 АМТШ постоянно кружат над идущей колонной. Круг за кругом, ведущий и ведомый борты охраняют тех, кто доставляет для наших солдат на передовую самое необходимое, прежде всего - топливо и боеприпасы. А для мирных жителей освобожденных сел и городов - жизненно важные продукты, воду и лекарства.

Пролет вдоль колонны, разворот и назад по кругу, и так десятки раз за время сопровождения, не теряя самообладания и выдержки. Мелочей здесь нет,  экипажи отвечают за тех, кто внизу, порой меньше задумываясь о собственной безопасности. 

«Тут нужна очень большая внимательность, чтобы все члены экипажа во все глаза смотрели, ну на Ми-8 хорошо - у нас три пары глаз. Если один не увидел, то остальные увидели», - отметил пилот вертолета.

Возвращение на аэродром. Кроме главной задачи - безопасного сопровождения тыловой колонны -  экипажи вертолетов выполнили и еще несколько миссий. Не все из них были запланированными, но все - крайне важные. Все плановые и сопутствующие задачи для этих экипажей на сегодня завершены. Не прошло и пяти минут после приземления, а  один из бортов уже на дозаправке, у второго - тоже скоро  будет полный бак. И снова - в небо. Для летчиков, инженеров, техников, кажется даже время предельно сжато. Есть только приказ и его точное выполнение.

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