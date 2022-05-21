Армия Танковый бой и захват позиций: в Минобороны рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине Российские военнослужащие проявляют в ходе специальной военной операции мужество, отвагу и подлинный героизм. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Кристина Ким оказывала медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии. В ходе боев с украинскими националистами Кристина, находясь под плотным огнем противника, оказала помощь 12 раненым десантникам, после чего лично вынесла их из-под обстрела, чем спасла их жизни. © Минобороны России Также Кристина оказывала медпомощь и мирному населению. Ефрейтор Ким спасла жизнь четырехлетнему мальчику, который был ранен после того, как боевики обстреляли автомобиль с мирными гражданами из крупнокалиберного пулемета. Ребенок в стабильном состоянии, успешно доставлен в ближайшую больницу. Танковый взвод под руководством старшего лейтенанта Руслана Курбанова, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. © Минобороны России Продвигаясь вглубь обороны противника, танк старшего лейтенанта Курбанова был атакован противником из ручного ПТУР. Российский офицер получил ранение, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж продолжил вести бои с националистами и обеспечил захват ключевых важных позиций вблизи стратегически важного населенного пункта. За четыре дня боев, танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, одну минометную батарею, более 200 националистов. Личный состав взвода не пострадал. © Минобороны России Мотострелковая рота под командованием капитана Павла Корякина вела наступление с целью вытеснения противника с занимаемых позиций. В ходе боев с многократно превосходящими силами украинских националистов подразделение Павла попало в окружение. Грамотно организовав оборону, капитан, несмотря на полученное ранение, проявляя мужество и самоотверженность, продолжил командовать подчиненными военнослужащими, в результате чего окружение было прорвано, а противник, понесший значительные потери был вынужден отступить. Благодаря смелости и самоотверженности капитана Павла Корякина, а также высокому профессионализму и слаженности личного состава роты, в бою были уничтожены до 40 националистов и четыре единицы бронетехники. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика