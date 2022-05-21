Танковый бой и захват позиций: в Минобороны рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
Российские военнослужащие проявляют в ходе специальной военной операции мужество, отвагу и подлинный героизм.
© Фото: Минобороны России
В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Кристина Ким оказывала медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии. В ходе боев с украинскими националистами Кристина, находясь под плотным огнем противника, оказала помощь 12 раненым десантникам, после чего лично вынесла их из-под обстрела, чем спасла их жизни.