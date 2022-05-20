ПСБ и «Иннопрактика» наградили победителей третьего национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»

По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ и «Иннопрактики» выявили факторы, которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций ОПК.

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Улан-Удэнский авиационный завод занял первое место в третьем национальном рейтинге диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». Итоги в Санкт-Петербурге 20 мая представили ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) и компания «Иннопрактика».

На втором месте разместился Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова, тройку лидеров замыкают Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.

В церемонии награждения приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова.

В десятку самых успешных компаний в области диверсификации вошли также Туламашзавод, научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко, Чепецкий механический завод, Пермский завод «Машиностроитель», судостроительный комплекс «Звезда», Завод имени Серго, научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина. Всего участниками третьего рейтинга стали более 200 предприятий ОПК из разных отраслей промышленности, от легкой до космической промышленности и атомной энергетики, в разных регионах присутствия - от Калининграда до Владивостока.

По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ и «Иннопрактики» выявили факторы, которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций ОПК. В их числе - гибкость предприятий и возможность оперативно принимать решения, связанные с выпуском и позиционированием продукции гражданского назначения, доступность источников финансирования, например, выстроенный механизм проектного финансирования с привязкой к конечному финансовому результату, наличие у каждого проекта по диверсификации руководителя, компетентного в предметной области, наделенного полномочиями и отвечающего за результат. При подготовке рейтинга эксперты также учитывали выстроенное планирование, включая оперативный анализ российского и зарубежного рынков на всех этапах жизненного цикла продукта, детальное планирование разработки, выпуска и реализации продукции гражданского назначения в среднесрочном и долгосрочном периоде.

С 2020 года ПСБ совместно с компанией «Иннопрактика» проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний «Лидерство на гражданских рынках», изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.