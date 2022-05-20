ОПК ОПК ОПК

ПСБ и «Иннопрактика» наградили победителей третьего национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»

Анна Касаткина
21:02 20.05.2022
По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ и «Иннопрактики» выявили факторы, которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций ОПК.
ПСБ и «Иннопрактика» наградили победителей третьего национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости
Читайте нас на:

Улан-Удэнский авиационный завод занял первое место в третьем национальном рейтинге диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». Итоги в Санкт-Петербурге 20 мая представили ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) и компания «Иннопрактика».

На втором месте разместился Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова, тройку лидеров замыкают Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.

В церемонии награждения приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова.

В десятку самых успешных компаний в области диверсификации вошли также Туламашзавод, научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко, Чепецкий механический завод, Пермский завод «Машиностроитель», судостроительный комплекс «Звезда», Завод имени Серго, научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина. Всего участниками третьего рейтинга стали более 200 предприятий ОПК из разных отраслей промышленности, от легкой до космической промышленности и атомной энергетики, в разных регионах присутствия - от Калининграда до Владивостока.

По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ и «Иннопрактики» выявили факторы, которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций ОПК. В их числе - гибкость предприятий и возможность оперативно принимать решения, связанные с выпуском и позиционированием продукции гражданского назначения, доступность источников финансирования, например, выстроенный механизм проектного финансирования с привязкой к конечному финансовому результату, наличие у каждого проекта по диверсификации руководителя, компетентного в предметной области, наделенного полномочиями и отвечающего за результат. При подготовке рейтинга эксперты также учитывали выстроенное планирование, включая оперативный анализ российского и зарубежного рынков на всех этапах жизненного цикла продукта, детальное планирование разработки, выпуска и реализации продукции гражданского назначения в среднесрочном и долгосрочном периоде.

С 2020 года ПСБ совместно с компанией «Иннопрактика» проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний «Лидерство на гражданских рынках», изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:50 Армия
Тимур Иванов в Тверской области оценил ход строительства объектов с участием Минобороны РФ
18:27 В стране и мире
«Газпром экспорт» с 21 мая прекратит поставки газа в Финляндию
17:34 Армия
Видео
Военные инженеры ВВО отбили атаку «террористов» под Хабаровском
17:07 В стране и мире
Видео
Лавров: опасения о планах Запада на Украину подтвердились в ходе спецоперации
16:12 В стране и мире
Видео
Слуцкий не исключил возобновления переговоров России и Украины
Популярное
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.