Тимур Иванов в Тверской области оценил ход строительства объектов с участием Минобороны РФ

Совместно с организациями ведомства в регионе реализуется более десяти проектов.

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Замминистра обороны Тимур Иванов и глава Тверской области Игорь Руденя провели в правительстве региона совещание по вопросам строительства. Стороны обсудили темпы строительных и сроки реализации строительные работы, которые ведутся в области при участии военного ведомства.

Совместно с организациями МО в регионе реализуется более десяти проектов. В частности, детский сад в Вышнем Волочке, спортивные и социальные объекты в областном центре, детские поликлиники в Твери, Кимрах и Торжке. В Твери ранее при участии Минобороны уже построили современные комплексы суворовского военного училища и мультимедийного парка «Россия - моя история».

На совещании, в том числе, обсуждалось дальнейшее развитие парка, который Иванов и Руденя посетили до совещания. Второй этап работ включает устройство зон общественного питания, торговли, детской площадки, амфитеатра, фотозоны. Кроме того, планируется создать на региональный молодежный кластер, где разместят офисы волонтерских и патриотических общественных организаций.

Прилегающую территорию благоустроят, установят малые архитектурные формы. Запланировано также создание мультимедийной экспозиции - для нее закуплено оборудование, ведется монтаж.