В стране и мире В России впервые зарегистрировали рождение ребенка онлайн Андрей Неделя Семья из Якутска стала первой, которая воспользовалась услугой суперсервиса «Рождение ребенка» на портале госуслуг. © Фото: unsplash Читайте нас на: В России впервые зарегистрировали рождение ребенка онлайн. Родители не посещали ЗАГС. Семья из Якутска стала первой, которая воспользовалась услугой суперсервиса «Рождение ребенка» на портале госуслуг. «В рамках суперсервиса врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предзаполнения заявления о рождении», - сообщает ТАСС со ссылкой на ФНС. Следующий этап - подтверждение сведений, а также выбор имени ребенку и органа ЗАГС, который регистрирует рождение без личного присутствия родителей. После этого реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале, где могут быть использованы при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки. Кроме того, позже, если у родителей возникнет желание получить гербовое свидетельство о рождении, то они это могут сделать при личном обращении в ЗАГС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика