Китайские астрономы будут искать пригодные для жизни планеты недалеко от Земли

Главная задача - найти планеты, похожие на нашу по размерам, параметрам орбиты и особенностям среды на поверхности. Специалисты КАН собираются изучать небесные тела в пределах 32 световых лет от Земли.

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Астрономы Поднебесной могут начать поиски пригодных для жизни планет при помощи современных телескопов. Об этом сообщает газета Global Times.

Приступить к реализации данной программы предложили сотрудники Китайской академии наук (КАН).

Главная задача - найти планеты, похожие на нашу по размерам, параметрам орбиты и особенностям среды на поверхности. Как утверждает издание, специалисты КАН собираются изучать небесные тела в пределах 32 световых лет от Земли.

«Поиск пригодных для жизни планет - одно из передовых направлений фундаментальных исследований в области астрономии», - приводит ТАСС слова главы группы ученых китайской обсерватории Цзи Цзянхуэя.

Специалист добавил, что это позволит изучить направления для путешествий будущих поколений человечества и найти новый дом.

Кроме того, американский предприниматель Илон Маск намерен до конца текущего десятилетия запустить миссию с экипажем на Марс.

Ранее Европейская южная обсерватория совместно с Телескопом горизонта событий показали первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.