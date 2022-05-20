Китайские астрономы будут искать пригодные для жизни планеты недалеко от Земли
Астрономы Поднебесной могут начать поиски пригодных для жизни планет при помощи современных телескопов. Об этом сообщает газета Global Times.
Приступить к реализации данной программы предложили сотрудники Китайской академии наук (КАН).
Главная задача - найти планеты, похожие на нашу по размерам, параметрам орбиты и особенностям среды на поверхности. Как утверждает издание, специалисты КАН собираются изучать небесные тела в пределах 32 световых лет от Земли.
«Поиск пригодных для жизни планет - одно из передовых направлений фундаментальных исследований в области астрономии», - приводит ТАСС слова главы группы ученых китайской обсерватории Цзи Цзянхуэя.
Специалист добавил, что это позволит изучить направления для путешествий будущих поколений человечества и найти новый дом.
Кроме того, американский предприниматель Илон Маск намерен до конца текущего десятилетия запустить миссию с экипажем на Марс.
Ранее Европейская южная обсерватория совместно с Телескопом горизонта событий показали первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.