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«Лучшим воинам мира»: Владимир и Маруся Левкины посетили участников спецоперации в госпитале Бурденко

Виктория Ивашечкина
01:17 20.05.2022
Артисты выразили слова благодарности своим соотечественникам и пожелали беречь себя.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артисты Владимир и Маруся Левкины провели творческую встречу с участниками специальной военной операции, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко в Москве. Так артисты присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

«Я хочу, чтобы вы знали, каждый из вас знал, что бы не говорили - народ и армия едины. Мой отец - военный, царствие ему небесное, я думаю, что сейчас стоит рядом со мной и низко кланяется вам за ваш подвиг», - заявил Владимир Левкин.

Артисты неоднократно участвовали в концертах перед военнослужащими, в том числе и на российской авиабазе «Хмеймим» в САР. По словам артиста, для него большая честь выступать перед такой публикой сейчас.

Левкин также выразил слова благодарности военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе проведения спецоперации и пожелал беречь себя.

«Мужики, берегите себя. Вы нам здесь нужны. Я знаю и уверен, что спецоперацию доведете до самого победного конца. Потому что здесь мы в вас верим. Мы вас ждем с победой», - подчеркнул артист.

В апреле народный артист России Александр Розенбаум провел творческую встречу с участниками спецоперации, проходящими лечение в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Актер исполнил известные песни, читал стихи и рассказы.

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