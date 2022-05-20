Крутые виражи: как военные автоинспекторы ЦВО готовятся к конкурсу «Дорожный патруль»

Всеармейский этап конкурса АрМИ-2022 «Дорожный патруль» стартует в День военного автомобилиста 29 мая на полигоне «Ногинский» в Московской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Команда военных автоинспекторов Центрального военного округа (ЦВО) завершает подготовку к всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2022 «Дорожный патруль». Практические действия проходят в Екатеринбурге и на автодроме в Свердловской области.

В ходе финального этапа подготовки военные автоинспекторы ЦВО демонстрируют навыки экстремального вождения патрульного автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки: разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка. Также экипажи ВАИ готовятся к индивидуальной гонке на время, выполняют замену условно поврежденного колеса, тушат пожар штатными средствами и оказывают медицинскую помощь условно пострадавшему в ДТП. В стрелковом тире специалисты ВАИ ЦВО отрабатывают навыки огневой подготовки, выполняя упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова.

«Все приемы, которые инспектор отрабатывает, он применяет в жизни, при исполнении своих специальных обязанностей. Это постоянная тренировка своих навыков, потому что на дороге может произойти что угодно, можно оказаться в нештатной ситуации. Инспектор будет готов ко всему», - рассказал начальник отделения военной автомобильной инспекции ЦВО майор Станислав Глушенков.

Одним из этапов соревнований станет работа военных автоинспекторов на мобильном пункте проверки технического состояния и контроля на базе микроавтобуса «Газель». В этой конкурсной дисциплине военнослужащим предстоит на скорость провести развертывание комплекса и провести диагностирование узлов, агрегатов и оборудования автомобильной техники. Качество выполнения элементов конкурсного задания будет проверять судейская коллегия.

В этом году команду ЦВО на конкурсе «Дорожный патруль» представят военнослужащие ВАИ из Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Новосибирской и Иркутской областей, а также из Пермского края и Республики Хакасия.