Опубликованы кадры последствий обстрелов Ясиноватой украинскими войсками

Как сообщили в ДНР, по жилым домам было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

© Видео: shevchenko_yas, Telegram © Фото: shevchenko_yas, Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.00 - н. п. Авдеевка - н. п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов». По населенному пункту было выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».