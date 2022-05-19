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Глава Курской области сообщил о погибшем при атаке на поселок Теткино со стороны Украины

Анна Назайкина
07:25 19.05.2022
В результате обстрела были ранены жители поселка, на данный момент медики оказывают им помощь, рассказал глава региона.
Глава Курской области сообщил о погибшем при атаке на поселок Теткино со стороны Украины
© Фото: Telegram, gubernator_46
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В результате ударов со стороны Украины по поселку Теткино погиб как минимум один человек. Об этом трагическом известии сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Кроме того, он опубликовал кадры последствий атак ВСУ.

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате обстрела также были ранены жители поселка, на данный момент медики оказывают им помощь, рассказал глава региона.

© Telegram, gubernator_46

«Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте. Работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление», - добавил Старовойт.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села Безымено со стороны Вооруженных сил Украины.

В апреле в Минобороны РФ заявляли, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут увеличиваться в ответ на любые атаки террористического характера или диверсии на территории РФ со стороны Украины.

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