Глава Курской области сообщил о погибшем при атаке на поселок Теткино со стороны Украины

В результате обстрела были ранены жители поселка, на данный момент медики оказывают им помощь, рассказал глава региона.

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В результате ударов со стороны Украины по поселку Теткино погиб как минимум один человек. Об этом трагическом известии сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Кроме того, он опубликовал кадры последствий атак ВСУ.

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате обстрела также были ранены жители поселка, на данный момент медики оказывают им помощь, рассказал глава региона.