Politico: США не поставляют на Украину РСЗО из опасений затягивания конфликта

По данным прессы, власти США опасаются, что РСЗО американского производства могут использоваться для нанесения ударов по территории России.

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Вашингтон не хочет предоставлять Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, поскольку это может существенно затянуть конфликт. Об этом сообщает издание Politico, со ссылкой на информированные источники.

«Украинские официальные лица все больше разочаровываются в том, что администрация президента США Джо Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия», - пишет Politico.

По данным издания, власти Соединенных Штатов опасаются, что РСЗО американского производства, в случае их поставок на Украину, могут использоваться для нанесения ударов по российской территории.

Ранее сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ предполагает расширение возможностей по ускоренному предоставлению Киеву вооружений. Законопроект был внесен в сенат еще до начала специальной военной операции РФ на Украине, а после подписан главой Белого дома Джо Байденом.