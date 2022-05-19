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Российские военнослужащие доставили адресную гумпомощь в один из освобожденных поселков ЛНР

05:45 19.05.2022
Нуждающимся передали сахар, макароны, сгущенку, печенье, кофе, чай, а также предметы первой необходимости.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной республики. В первую очередь, бойцы ЦВО навестили ветеранов, многодетные семьи, а также беженцев. Всего гумпомощь доставили по более чем 50 адресам.

«В первую очередь радовались дети, которым мы давали печенье и конфеты. В состав гуманитарной помощи входили все необходимые продукты, это сахар, макароны, сгущенка, печенье, кофе, чай, а также предметы первой необходимости: мыло, зубная паста, зубные щетки», - рассказала представитель гуманитарно-координационного центра Ирина.

Гуманитарная помощь в первую очередь доставляется в те населенные пункты, где наиболее остро стоит вопрос с продовольствием, не работают магазины и нарушены цепочки поставки товаров. Кроме того, военнослужащие записывают все просьбы, которые поступают от нуждающихся.

Это могут быть и медикаменты, подгузники, и как сегодня одна женщина попросила очки для пожилого отца. Гуманитарная помощь доставляется как по адресам, так и на пункты выдачи гуманитарной помощи, добавила Ирина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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