Связь любой ценой и удар артиллерии: в МО РФ рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине

В ходе продвижения батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил были обнаружены тщательно замаскированные позиции украинских националистов. Капитану Александру Михальскому была поставлена задача, на основании полученных данных нанести удар по позициям боевиков для последующего наступления российских мотострелков.
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