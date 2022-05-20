Армия Связь любой ценой и удар артиллерии: в МО РФ рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине В оборонном ведомстве раскрыли подробности подвигов капитана Александра Михальского, подполковника Павлика Мартиросяна и майора Петра Аленина. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В ходе продвижения батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил были обнаружены тщательно замаскированные позиции украинских националистов. Капитану Александру Михальскому была поставлена задача, на основании полученных данных нанести удар по позициям боевиков для последующего наступления российских мотострелков. © Минобороны России В ходе выполнения боевой задачи расчетом под руководством капитана Михальского по позициям противника был нанесен ракетный удар, в результате которого уничтожены запасной командный пункт, четыре реактивные системы залпового огня, а также живая сила противника в количестве до 15 человек. Подполковник Павлик Мартиросян с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных республик, в районах ведения интенсивных боевых действий, выполняет мероприятия по обеспечению бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы мотострелковой бригады. © Минобороны России В ходе наступления на позиции украинских националистов батальонно-тактическая группа российских войск подверглась артиллерийскому и минометному огню со стороны отступающих радикалов. В результате очередного залпа были повреждены антенны командно-штабной машины, обеспечивающей связь в группе. Проявляя отвагу и самоотверженность, Павлик Мартиросян, находясь под огнем противника, оперативно устранил неисправность, обеспечив при этом устойчивую связь в группе, что повлияло на своевременное наведение огня артиллерии по целям противника и координацию действий подразделений в бою. Продолжая вытеснять врага с занимаемых позиций, российские войска приступили к преодолению водной преграды. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отрезать уже переправленные российские подразделения и нанесли артиллерийский удар по переправе. После попадания снаряда связная машина на базе БТР упала в реку недалеко от берега. Подполковник Мартиросян, рискуя жизнью, находясь под плотным огнем противника, бросился в воду и вытащил из автомобиля трех военнослужащих с многочисленными осколочными ранениями и переломами, после чего организовал буксировку упавшей БТР и тем самым не допустил утраты средств связи. Рота под командованием майора Петра Аленина выполняла задачу по охране дорог, имеющих стратегическое назначение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки российских войск. Выполняя задачи, рота неоднократно подвергалась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника. В ходе патрулирования военнослужащими роты было задержано до 20 националистов, которые маскируясь под гражданское население вели разведывательные действия с отслеживанием мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения с указанием времени и состава колонн. © Минобороны России Спустя несколько дней в ходе проведения доразведки местности в районе одного из населенных пунктов майор Аленин обнаружил три расчета артиллерии противника, два наблюдательных поста, с которых велось наблюдение за перемещением колонн ВС РФ, а также схрон оружия и боеприпасов, которые после передачи координат были уничтожены артиллерийскими ударами. В один из дней, воспользовавшись темным временем суток, вооруженная группа украинских националистов в количестве до 25 человек предприняла попытку прорваться в сторону позиций группировки российских войск. В ходе завязавшегося боя часть боевиков была уничтожена, а оставшаяся часть обратилась в бегство. В дальнейшем противник неоднократно пытался осуществлять попытки прорыва, но благодаря смелым и решительным действиям личного состава роты майора Аленина все они были безуспешными. С начала выполнения специальных задач личным составом роты под командованием Петра Аленина было уничтожено до 70 националистов, захвачено и передано в органы контрразведки значительное количество оружия и боеприпасов противника. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика