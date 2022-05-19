Воровство планетарного масштаба: как на Западе ищут способ лишить Россию зарубежных активов

Право собственности, которое до сих пор считалось для западных стран священным, готовы принести в жертву сиюминутным политическим интересам.

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Россия будет отстаивать свои активы за рубежом и бороться с попытками их своровать - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся информацию, что Киев арестовал российские и белорусские средства на общую сумму более одного миллиарда долларов. Похожие попытки предпринимают в Европе и США, где уже заморожены активы Центробанка, речь даже идет об их изъятии.

Никогда мир не был так близко к финансовому краху. Решение ряда западных стран о заморозке, а затем и возможной конфискации подушки безопасности России подрывает сложившиеся после Второй мировой войны финансовые устои.

Международный валютный фонд (МВФ) - кубышка для всего мира - не торопится принимать решение. Ведь там, как нигде, понимают, к чему это приведет.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будем внимательно изучать это. Пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов», - отмечает заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

Право собственности, которое до сих пор считалось на Западе священным, готовы принести в жертву сиюминутным политическим интересам. Хотя для этого даже нет никаких правовых оснований - в открытую говорит министр финансов США Дженет Йеллен.

«Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости. Но в США это (заморозка активов. - Прим.ред.) пока незаконно, правительство не может издать такой указ», - поясняет она.

Все это, впрочем, не останавливает американский Конгресс. Там уже принят закон, который позволяет экспроприировать собственность российских бизнесменов, арестованную по запросу Соединенных Штатов по всему миру. А сейчас обсуждается и возможность наделения правом граждан Украины обращаться с исками в американские суды и требовать возмещения из резервов российского Центробанка в обход международного права.

«Весьма вероятно, что отдельные решения будет принимать каждая страна, в юрисдикции которой какая-то часть российских международных резервов находится. Потому что какого-то единого международного механизма для решения таких задач не предусмотрено», - объясняет советник по макроэкономике гендиректора финансовой компании, экономист Сергей Хестанов.

Решение о заморозке российских активов, по словам президента РФ Владимира Путина, подрывает доверие к доллару. Так начинают думать и другие страны мира, которые находятся в напряженных отношения с США и могут стать следующими.

«Пока деньги заморожены, они еще не украдены. А когда по долгам нельзя расплатиться из этих денег - это неприкрытая кража. Это сигнал и другим странам, он усилится», - считает директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Министр финансов Германии, где Россия хранила вторую после Китая часть своих денег на черный день, заявляет, что политически открыт к идее ареста активов Центробанка. Эта тема, что называется, на столе группы семи наиболее развитых в экономическом отношении стран. Необходимо лишь устранить пробелы в законодательстве, ведь верховенство права превыше всего.

В прошлом году по такому же сценарию США заморозили активы Центробанка Афганистана. Но если там большую часть составляла помощь по линии международных финансовых организаций, то в случае с Россией речь идет, в основном, о нефтегазовых доходах. Или, как уже заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, о том, что все это время природными ресурсами России пользовались бесплатно.

В ближайшее время экономику ждет целый ряд серьезных потрясений - еще один прогноз от МВФ. Последствия роста цен на энергоносители, высокая инфляция и даже угроза голода пришли на смену пандемии коронавируса, которая, как теперь выясняется, была всего лишь началом.