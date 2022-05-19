Вместе мы справимся: страдающей от редчайшего заболевания полугодовалой Милане из Чувашии нужна помощь

Остеопетроз отнимает у девочки зрение и слух, а в итоге и самое важное - жизнь.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» и Благотворительный фонд помощи детям «Вместе мы справимся» начинают сбор средств на лечение полугодовалой Миланы из Чувашии. У девочки остеопетроз - редчайшая мучительная болезнь, которая постепенно отнимает силы, зрение, слух, а в итоге и самое важное - жизнь. Остановить этот страшный процесс можно, но только если каждый из нас поможет малышке в этой тяжелой борьбе. Сделать это просто благодаря QR-коду из сюжета. Нужно навести на него камеру планшета или телефона и перейти по ссылке.

«Тяжело эмоционально и физически. Смотришь на нее, она улыбается, и становится до слез так больно. Хочется, чтобы она была здоровой и была как все детки», - говорит мама Миланы Екатерина Ильина.

Времени у Миланы мало, но вместе мы можем помочь малышке - для этого наведите камеру на QR-код, перейдите на сайт, где будет кнопка «Помочь», и следуйте инструкции. Можно также отправить СМС на короткий номер 2090 - в тексте укажите любую сумму. Другие способы - на сайте вместемысправимся.рф. Большое спасибо каждому, кто дарит детям шанс на здоровую и счастливую жизнь!