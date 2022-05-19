Байден встретился с лидерами Финляндии и Швеции в Белом доме
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Байден встретился с лидерами Финляндии и Швеции в Белом доме
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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