В стране и мире Алишер Усманов и Ирина Винер разводятся после 30 лет брака Анна Касаткина Миллиардер подал иск о расторжении брака в московский суд. © Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости Читайте нас на: Российский миллиардер, владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов разводится с супругой Ириной Винер, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Информация о деле о расторжении брака появилась в картотеке мировых судей Москвы. Истцом в деле выступает Усманов, Винер - ответчица. Заседание, как уточняется, состоится 7 июня под председательством мирового судьи Крылатского района Москвы. Усманов и Винер прожили вместе 30 лет, они поженились в 1992 году. Общих детей у супругов нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика