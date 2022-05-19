Армия АПЛ «Казань» отработала погружение на максимальную глубину в Баренцевом море Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» отработала погружение на максимальную глубину в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота. Все системы и механизмы подводного крейсера отработали штатно. Подлодка подтвердила заложенные технические возможности. «Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским. Для всестороннего обеспечения мероприятия из боевых кораблей и спасательных судов был сформирован отряд во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск", который отработал поставленные задачи в районе глубоководного погружения подводной лодки», - говорится в сообщении. Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года. Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, а автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика