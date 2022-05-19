Песни, акции и флэшмобы: Калининград принял от Севастополя эстафету концертного тура «Zа ВМФ!»

Концертный тур в поддержку ВМФ и специальной военной операции объединит более 39 тысяч человек в пяти городах России.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ярко, шумно и красочно встретил Калининград патриотический концертный тур «Zа ВМФ!» в поддержку Военно-Морского Флота России и специальной военной операции на Украине.

«Мероприятие направлено на укрепление морального духа и демонстрацию всенародной поддержки флоту и армии РФ, всем защитникам России, принявшим эстафету мужества и доблести от многих поколений героев Отечества; всем тем, кто защищает интересы Российского государства, наши ценности и наше будущее», - отметили организаторы.

На сцену под оглушительные аплодисменты вышли Денис Майданов, Ольга Кормухина, Сергей Войтенко и многие другие артисты. На организованный у стадиона «Калининград» концерт пришли более пяти тысяч зрителей.

«Мы имеем непосредственное отношение к Балтийскому флоту. Это наш праздник. Мы пришли в поддержку ребят, которые сейчас защищают нашу страну. Гордимся ими, верим и ждем их домой», - рассказала одна из пришедших на концерт зрительниц.

В рамках тура проводятся флэшмобы и интерактивные акции. Одна из них - «Кораблик победы», в рамках которой дети и молодежь могут написать участникам специальной военной операции письмо со словами поддержки. Их сложат «корабликами» и отправят бойцам. Еще одна акция - «Родной герой». Ее участники записывают короткие ролики с рассказами о своих героях-моряках. Лучшие ролики демонстрируются в рамках концертной программы.

Открыл концертный тур Севастополь, в котором праздничные мероприятия состоялись 13 мая. После Калининграда артисты отправятся во Владивосток, где их прибытия с нетерпением ждут 21 мая, а 28 числа эстафету торжества и веселья примет Каспийск. Завершится программа тура в первый день лета в Североморске.