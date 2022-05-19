В Роспотребнадзоре допустили появление новых штаммов коронавируса в России

На данное время в стране 99,24% случаев COVID-19 приходится «омикрон», 0,3% - на дельта-штамм.

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в обозримом будущем в России могут появиться новые штаммы коронавирусной инфекции.

«Могут, конечно», - цитирует ТАСС слова Поповой.

Однако предсказать, будут ли они более заразны или вызывать более тяжелое течение заболевания, пока нельзя, считает Анна Попова. В Роспотребнадзоре также рассказали, что на17 мая в стране 99,24% случаев коронавируса приходится «омикрон», 0,3% - на дельта-штамм.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в ближайшие два месяца существует риск роста заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, поводом для беспокойства стало увеличение показателя смертности и числа госпитализаций. Однако, по его словам, новая волна заболеваемости в России может остаться незамеченной из-за того, что далеко не все инфицированные люди проходят ПЦР-тестирование.