Режим КТО ввели в Ленинском районе Махачкалы

Уточняется, что режим контртеррористической операции в этом районе столицы Дагестана начнет действовать в среду, 18 мая, с 02:45.

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории Ленинского района Махачкалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управление Федеральной службы безопасности России по республике Дагестан.

«Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета...принято решение о введении правового режима контртеррористической операции», - сообщили в республиканском УФСБ.

Уточняется, что режим контртеррористической операции в этом районе столицы Дагестана начнет действовать в среду, 18 мая, с 02:45. На данный момент о том, почему был введен режим КТО, неизвестно.