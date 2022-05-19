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Один против восьми и спасение из-под огня: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине

00:00 19.05.2022
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля, ее главными целями являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Один против восьми и спасение из-под огня: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В ходе патрулирования в районе расположения позиций российской батальонно-тактической группы сержант Денис Шамалюк обнаружил группу из восьми украинских националистов, готовящих засаду. Мгновенно оценив ситуацию, Денис скрытно подобрался к группе, бросил две гранаты в националистов, в результате чего два боевика погибли. Остальные шестеро сложили оружие.

© Минобороны России

После прибытия подкрепления, сдавшиеся националисты были доставлены в штаб батальонно-тактической группы, где в ходе допроса выдали местоположение позиций сосредоточения своей военной техники, по которым впоследствии был нанесен авиаудар.

Сержант Дмитрий Насонов, действуя в составе медицинского взвода, выполнял задачи в одном из населенных пунктов по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых. Санитарный автомобиль с ранеными подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов. В результате разорвавшегося рядом снаряда водитель автомобиля и командир медицинского взвода получили тяжелые осколочные ранения.

© Минобороны России

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Дмитрий оказал неотложную медицинскую помощь раненому командиру и водителю, после чего вывез всех из-под огня противника и доставил в полевой госпиталь. Благодаря быстрым и умелым действиям сержанта, в сочетании со смелостью и самоотверженностью, все раненые своевременно были доставлены в медицинские учреждения, что позволило спасти их жизни.

В ходе наступления подразделений российских Вооруженных Сил на позиции украинских националистов старший лейтенант Константин Столяров выполнял задачи по наведению и корректировке огня орудий своей батареи, а также по контролю огневого поражения противника.

© Минобороны России

Отступая, украинские националисты вели минометный огонь по позициям российских войск. В бою Константин организовал маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника.

В результате профессионализма старшего лейтенанта по объектам противника своевременно наносились ракетные удары. В результате точных и своевременных расчетов старшего лейтенанта Константина Столярова была уничтожена минометная батарея противника, в которую также входили три единицы 82-мм минометов и до 12 националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

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