Один против восьми и спасение из-под огня: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля, ее главными целями являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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В ходе патрулирования в районе расположения позиций российской батальонно-тактической группы сержант Денис Шамалюк обнаружил группу из восьми украинских националистов, готовящих засаду. Мгновенно оценив ситуацию, Денис скрытно подобрался к группе, бросил две гранаты в националистов, в результате чего два боевика погибли. Остальные шестеро сложили оружие.