Армия Один против восьми и спасение из-под огня: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля, ее главными целями являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В ходе патрулирования в районе расположения позиций российской батальонно-тактической группы сержант Денис Шамалюк обнаружил группу из восьми украинских националистов, готовящих засаду. Мгновенно оценив ситуацию, Денис скрытно подобрался к группе, бросил две гранаты в националистов, в результате чего два боевика погибли. Остальные шестеро сложили оружие. © Минобороны России После прибытия подкрепления, сдавшиеся националисты были доставлены в штаб батальонно-тактической группы, где в ходе допроса выдали местоположение позиций сосредоточения своей военной техники, по которым впоследствии был нанесен авиаудар. Сержант Дмитрий Насонов, действуя в составе медицинского взвода, выполнял задачи в одном из населенных пунктов по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых. Санитарный автомобиль с ранеными подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов. В результате разорвавшегося рядом снаряда водитель автомобиля и командир медицинского взвода получили тяжелые осколочные ранения. © Минобороны России Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Дмитрий оказал неотложную медицинскую помощь раненому командиру и водителю, после чего вывез всех из-под огня противника и доставил в полевой госпиталь. Благодаря быстрым и умелым действиям сержанта, в сочетании со смелостью и самоотверженностью, все раненые своевременно были доставлены в медицинские учреждения, что позволило спасти их жизни. В ходе наступления подразделений российских Вооруженных Сил на позиции украинских националистов старший лейтенант Константин Столяров выполнял задачи по наведению и корректировке огня орудий своей батареи, а также по контролю огневого поражения противника. © Минобороны России Отступая, украинские националисты вели минометный огонь по позициям российских войск. В бою Константин организовал маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. В результате профессионализма старшего лейтенанта по объектам противника своевременно наносились ракетные удары. В результате точных и своевременных расчетов старшего лейтенанта Константина Столярова была уничтожена минометная батарея противника, в которую также входили три единицы 82-мм минометов и до 12 националистов. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика