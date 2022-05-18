МО РФ: отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 1 537,3 гектаров в ДНР и ЛНР

Кроме того, в российском ведомстве отметили, что вдоль побережья причерноморских государств продолжают дрейфовать украинские мины. РФ принимает меры по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.

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Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России проверили 1 537,3 гектаров в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. Саперы обнаружили и обезвредили 7 151 взрывоопасный предмет, 3 923 из них - только за сутки.

При этом в ведомстве отметили, что вдоль побережья причерноморских государств продолжают дрейфовать украинские мины, поэтому сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры.

«Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей», - говорится в заявлении.

Ранее в штабе рассказали о гуманитарных акциях на территории Украины, ДНР и ЛНР. Так, 14 мая было проведено пять гуманитарных акций в ЛДНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 434,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.