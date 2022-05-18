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МИД Франции: ни страны ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией

Андрей Неделя
21:40 18.05.2022
Официальный представитель французского ведомства Анн-Клер Лежандр добавила, что никакой эскалации конфликта в настоящее время нет.
МИД Франции: ни страны ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией
© Фото: france.diplomatie, Facebook
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В МИД Франции заявили, что ни Евросоюз, ни НАТО не хотят войны с Россией. Об этом сообщила официальный представитель французского ведомства Анн-Клер Лежандр. Она добавила, что никакой эскалации конфликта в настоящее время нет.

«Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией. С нашей стороны нет никакой эскалации», - сказала она в эфире телеканала BFMTV.

По мнению Лежандр, обостряет ситуацию именно Российская Федерация.

Ранее посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в МИД России. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, дипломата вызвали по причине объявления ответных мер на высылку из Франции российских сотрудников диппредставительств. Примерно через 40 минут после приезда посол покинул здание ведомства без комментариев, игнорируя вопросы прессы.

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