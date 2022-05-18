Захарова: украинские боевики разместили точки ПВО на Одесской киностудии

Представитель МИД добавила, что боевики выгоняют людей из квартир, чтобы разместить там огневые позиции.

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Украинские войска развернули точки ПВО на Одесской киностудии, а склады с боеприпасами разместили на гражданских объектах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, боевики выгоняют людей из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, загоняют в подвалы зданий, где размещаются боевики и склады с оружием.

«Затем украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО, вы не поверите, но это факт, на Одесской киностудии», - сказала Захарова.

На брифинге она также сообщила, что Украина обстреляла из РСЗО следственный изолятор в Еленовке в Донецкой народной республике, где содержится часть сдавшихся в плен на «Азовстали» украинских военных.