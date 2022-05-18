Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях
Также, по словам Александра Новака, Москва и Анкара решили увеличить количество авиарейсов между странами.
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Россия и Турция договорились о приеме карты «Мир» в турецких отелях. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили», - отметил он.
Также, по словам Новака, Москва и Анкара решили увеличить количество авиарейсов между странами. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время стороны прорабатывают создание новых логистических маршрутов для увеличения торгового оборота.