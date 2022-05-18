В стране и мире Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях Иван Линдеманн Также, по словам Александра Новака, Москва и Анкара решили увеличить количество авиарейсов между странами. © Фото: Mikhail Nilov, Pexels Читайте нас на: Россия и Турция договорились о приеме карты «Мир» в турецких отелях. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. «Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили», - отметил он. Также, по словам Новака, Москва и Анкара решили увеличить количество авиарейсов между странами. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время стороны прорабатывают создание новых логистических маршрутов для увеличения торгового оборота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика