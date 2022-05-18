Балтийский флот получит два новых ракетных корабля
Балтийский флот пополнится в ближайшее время двумя ракетными кораблями проектов «Каракурт» и «Буян-М», после модернизации в боевой состав вернется фрегат (сторожевой корабль) «Неустрашимый», сообщил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина.
«Кораблестроителями спущены на воду и готовятся к испытаниям новые корабли – малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М"», - сказал он.
Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.
Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.
Проект МРК 22800 с шифром «Каракурт» - корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и вооружением, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач, малые ракетные корабли проекта 22800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов