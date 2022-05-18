Балтийский флот получит два новых ракетных корабля

Кроме того, в морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации сторожевой корабль «Неустрашимый».

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«Орехово-Зуево» - один из кораблей проекта 21 631. Балтийский флот будет пополнен, в том числе, МРК этого проекта

Балтийский флот пополнится в ближайшее время двумя ракетными кораблями проектов «Каракурт» и «Буян-М», после модернизации в боевой состав вернется фрегат (сторожевой корабль) «Неустрашимый», сообщил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина.

«Кораблестроителями спущены на воду и готовятся к испытаниям новые корабли – малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М"», - сказал он.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

Проект МРК 22800 с шифром «Каракурт» - корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и вооружением, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач, малые ракетные корабли проекта 22800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов