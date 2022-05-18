В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На палубе парусника «Полтава» отметили День Балтийского флота

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
14:22 18.05.2022
«Полтава» - это первый линейный корабль Балтийского флота, названный в честь победы русских над армией шведов в Полтавской битве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Реплику первого парусного линейного корабля «Полтава» времен Петра Великого готовят к новому сезону. Сегодня, в День Балтийского флота, на палубе линкора побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«Символичный момент подготовки корабля к новому сезону. Экипаж поднимает бизань-рей - это огромная балка, на которой крепится парус задней мачты корабля», - сказал он.

«Полтава» - это первый линейный корабль Балтийского флота, названный в честь победы русских над армией шведов в Полтавской битве. Его начали строить в декабре 1709 года на Адмиралтейской верфи, в июне 1712 спустили на воду. В создании корабля принимал личное участие Петр I.

«С 1712 года и последующие 20 лет "Полтава" служила Балтийскому флоту, участвовала в шести морских кампаниях», - отметил Закурдаев.

Копия парусника принимала участие в Главном военно-морском параде. Его строили несколько лет, воссоздавая по чертежам самого Петра I.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:07 В стране и мире
Силуанов заявил, что Россия не намерена объявлять дефолт по госдолгу
14:16 В стране и мире
Москва вышлет 34 дипломата Франции и 24 сотрудника дипмиссии Италии
14:11 ОПК
Видео
В РФ началось серийное производство новых дизель-газотурбинных двигателей для фрегатов
14:15 В стране и мире
Видео
Суд в Кемерове арестовал сторонника неонацистов, повредившего опоры ЛЭП
13:45 В стране и мире
Дочерняя компания Google в России начала процесс банкротства
Популярное
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.