На палубе парусника «Полтава» отметили День Балтийского флота

«Полтава» - это первый линейный корабль Балтийского флота, названный в честь победы русских над армией шведов в Полтавской битве.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Реплику первого парусного линейного корабля «Полтава» времен Петра Великого готовят к новому сезону. Сегодня, в День Балтийского флота, на палубе линкора побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«Символичный момент подготовки корабля к новому сезону. Экипаж поднимает бизань-рей - это огромная балка, на которой крепится парус задней мачты корабля», - сказал он.

«Полтава» - это первый линейный корабль Балтийского флота, названный в честь победы русских над армией шведов в Полтавской битве. Его начали строить в декабре 1709 года на Адмиралтейской верфи, в июне 1712 спустили на воду. В создании корабля принимал личное участие Петр I.

«С 1712 года и последующие 20 лет "Полтава" служила Балтийскому флоту, участвовала в шести морских кампаниях», - отметил Закурдаев.

Копия парусника принимала участие в Главном военно-морском параде. Его строили несколько лет, воссоздавая по чертежам самого Петра I.